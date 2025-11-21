Incroyable, le boss du PSG devant la justice ?

Axel Cornic

Applaudi pour le travail opéré au Paris Saint-Germain depuis 2022, Luis Campos était déjà bien connu en France pour ce qu’il a pu faire à l’AS Monaco ou encore au LOSC. Mais les agissements du Portugais pourraient lui attirer quelques ennuis, puisqu’en Italie on a rouvert une procédure visant le transfert de Victor Osimhen, qui en 2020 a quitté Lille pour rejoindre le Napoli.

C’est un dénicheur de talents. Tout au long de sa carrière, Luis Campos a montré qu’il savait trouver la perle rare et les exemples sont très nombreux. Au LOSC, il a notamment eu le nez creux avec Victor Osimhen, recruté en Belgique et devenu en quelques saisons l’un des meilleurs attaquants de pointe sur la scène européenne.

Transfert d’Osimhen au Napoli Après avoir explosé sous les couleurs du club lillois, l’international nigérian était annoncé dans les plus grands clubs du continent et a finalement signé pour le Napoli. Son transfert en septembre 2020 est évalué à près de 78M€ et il comprenait également plusieurs joueurs napolitains avec Ciro Palmieri, Luigi Liguori, Claudio Manzi, Oréstis Karnézis. Or, à eux quatre ils ne cumulent qu’une seule apparition sous les couleurs du LOSC.