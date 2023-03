Il surclasse Messi et lance un défi à Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu cette saison, Falorin Balogun devance plusieurs grandes stars au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 à l'image de Lionel Messi et Neymar. Parmi les stars du championnat, seul Kylian Mbappé fait mieux pour le moment, mais l'attaquant de Reims compte bien rapidement refaire son retour sur l'attaquant français du PSG.

Prêté par Arsenal, Falorin Balogun réalise une excellente saison en Ligue 1 comme en témoigne ses 17 buts en championnat qui lui permettent de devancer Lionel Messi et Neymar ou encore d'être à égalité avec Wissam Ben Yedder et Alexandre Lacazette. Pour le moment, seuls Kylian Mbappé et Jonathan David, avec 19 réalisations, font mieux, mais Falorin Balogun ne manque pas d'ambition.

Révolution pour Mbappé, l’équipe de France vide son sac https://t.co/V79rm4rYC6 pic.twitter.com/vYENgkSNJt — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

Balogun devance Messi et Neymar...

« Oui c’est super d’être avec de tels noms bien sûr. Ce sont des joueurs que j’ai regardés jouer en grandissant et ils font partis des meilleurs joueurs du monde, donc bien sûr que c’est super », confie-t-il dans une interview accordée à Sky Sports avant de prévenir Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1.

... et veut battre Mbappé