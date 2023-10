Il renforce le PSG avec un gros soulagement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars dernier, Nordi Mukiele a fait son grand retour avec le PSG samedi en championnat contre le RC Strasbourg. Et le défenseur polyvalent, qui offre donc de nouvelles options à Luis Enrique, n'a pas caché son soulagement quant à son retour de blessure.

Et revoilà Nordi Mukiele au PSG ! L'ancien défenseur de Leipzig est de Montpellier était sorti sur blessure le 8 mars dernier lors du match retour entre le PSG et le Bayern Munich en 8e de finale Ligue des Champions, et il a donc retrouvé les pelouses samedi en championnat contre le RC Strasbourg (3-0). Non sans un certain soulagement...

« Ça me fait du bien »

Interrogé en zone mixte après le match, Mukiele s'est confié sans détour sur ce retour aux affaires avec le PSG : « Ça me fait du bien. J’aime être sur le terrain. Peu importe où. Aujourd’hui, je suis rentré à gauche, j’ai fini à droite. Je prends énormément de plaisir. Ça fait plus de six mois que je n’avais pas joué. Jouer une vingtaine de minutes, ça m’a fait du bien. C’est à moi de continuer et de convaincre le coach que je peux aider cette équipe », indique le défenseur de 25 ans.

Mukiele veut revenir fort