Il quitte le PSG et balance sur Mbappé et Messi

Arrivé en 2019, Idrissa Gueye a quitté le PSG trois ans plus tard pour retourner à Everton. Même quand il était à Paris, l’international sénégalais continuait de suivre les résultats des Toffees, en compagnie de Kylian Mbappé, mais pas de Lionel Messi. Le milieu de terrain de 34 ans a confié quelques anecdotes impliquant également Julian Draxler.

Joueur du PSG pendant trois ans, de 2019 à 2022, Idrissa Gueye a eu l’opportunité de côtoyer Kylian Mbappé et Lionel Messi. Dans un entretien accordé au Mirror , l’international sénégalais, qui est depuis retourné à Everton, a livré quelques anecdotes concernant ses anciens coéquipiers.

« Mbappé a regardé tous les matches d’Everton »

« Mbappé a regardé tous les matches d’Everton. En fait, il aimait ça. Messi ne regardait pas, non. C’était difficile pour moi parce que nous perdions beaucoup et il (Mbappé) m’a dit : "frère, tu vois que ton équipe perd et joue comme ça ?" Mais c’était drôle », a déclaré Idrissa Gueye, qui se faisait également chambrer par Julian Draxler.

