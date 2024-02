Après les clashs, le PSG tient son duo de choc

Alexis Brunet

Le PSG va très probablement devoir faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Pourtant en partie lié au Français, Luis Campos devrait résister au départ de l'attaquant. Le Portugais continuera à s'occuper du mercato, lui qui s'entend très bien avec Luis Enrique, alors que les cohabitations entre coach et directeur sportif n'ont jamais été le fort du club parisien.

Rien n'est encore officiel, mais l'information a été confirmée par de nombreux médias. Alors qu'il arrive en fin de contrat cet été, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger au PSG. Le Français se dirige donc vers un départ, près de sept ans après son arrivée à Paris.

Luis Campos aussi sur le départ ?

Véritable séisme, le départ de Mbappé pourrait avoir des dégâts collatéraux. L'avenir de Luis Campos est fragilisé, lui qui était proche du Français, mais qui n'a donc pas réussi à le retenir. Pourtant, d'après les informations du Parisien , le conseiller football parisien devrait rester au PSG, et ce, malgré le départ du champion du monde.

Luis Campos et Luis Enrique s'adorent

Luis Campos serait donc encore vu comme le profil idoine pour gérer au mieux les prochains mercatos du PSG. De plus, le Portugais s'entendrait parfaitement avec Luis Enrique. Le club de la capitale ne voudrait donc pas briser un binôme qui marche. Cela n'est pas arrivé souvent, les relations étaient par exemple parfois tendues entre Leonardo, ancien directeur sportif parisien, et Thomas Tuchel, ancien coach du champion de France. Le PSG préfère donc la sérénité et la continuité, preuve que les temps changent à Paris.