Il provoque un malaise avec son «salaire monstrueux», le PSG s'agace

La rédaction

Arrivé l’été dernier en provenance de Reims, Hugo Ekitike connaît des débuts compliqués avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans a du mal à se faire une place de choix dans l’effectif parisien du fait de ses performances en dents de scie. Et il agacerait même la direction du PSG à cause de son attitude.

Auteur de quatre buts et de trois passes décisives depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike n’affole pas les compteurs. L’ancien rémois peine à convaincre ses dirigeants depuis sa signature. Pourtant avec les départs de Di Maria et Icardi, non remplacés l’été dernier, en plus de celui de Sarabia cet hiver, Hugo Ekitike a eu l’opportunité de se montrer à 24 reprises déjà.

PSG : Un proche de Mbappé pose problème dans le vestiaire https://t.co/BS0dEqEFD3 pic.twitter.com/RRVNI2j8Ma — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

«Moi je gagne plus que tant»

À défaut d’être irréprochable sur le terrain, Hugo Ekitike ne le serait pas non plus en dehors selon Romain Molina, puisque des querelles autour de son salaire agaceraient le club : « Un salaire monstrueux qui pose problème parce que le joueur en a parlé aux jeunes : "Moi je gagne plus que tant", donc t’as des jeunes maintenant qui veulent plus… C’est pour ça que la direction du PSG en veut aussi énormément à Ekitike » a affirmé Romain Molina dans une vidéo publiée sur YouTube .

Ekitike sème la zizanie au PSG

Quoi qu’il en soit, Hugo Ekitike devrait voir son transfert au PSG être définitif en juin - lui qui est en réalité prêté par Reims avec une option d’achat obligatoire estimé à 36M€ - et ce, si Paris termine la saison sur le podium de la Ligue 1. A suivre...