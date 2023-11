Il prépare un sale coup au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux semaines après la claque reçue au Parc des Princes (3-0), l’AC Milan entend bien se rattraper et sortir de sa spirale négative en prenant le dessus sur le PSG. Alors qu'il a pris la parole en en conférence de presse à la veille du choc, Stefano Pioli est conscient de l’attente qu’il y a autour de son équipe.

Si le PSG a retrouvé la confiance sur sa pelouse contre l’AC Milan (3-0) après une lourde défaite à Newcastle (1-4), les Rossoneri ont de leur côté coulé au Parc des Princes, terminant la phase aller de la Ligue des champions sans avoir inscrit le moindre but. Le bilan est guère mieux en Serie A, alors que Milan reste sur un nul contre le Napoli (2-2) et deux défaites face à la Juventus (0-1) puis l’Udinese (0-1) le week-end dernier. Les hommes de Stefano Pioli ont donc la pression avant la réception du PSG.

Un match charnière pour l’AC Milan

Et Stefano Pioli en a pleinement conscience. « Nous avons tous été déçus samedi, c'est évident. Nous devons faire le contraire et le mettre sur le terrain. Je sais que j'entraîne une équipe responsable, attentive et capable de faire un grand match , a indiqué l’entraîneur de l’AC Milan en conférence de presse ce lundi. Un match charnière ? Si l'on parle de la Ligue des champions, oui, absolument. Nous ne pouvons plus espérer de résultats positifs de la part des équipes adverses. Ce sera très difficile car l'adversaire est de très haut niveau. Nous pouvons faire un grand match parce que j'ai des joueurs forts et nous avons les bonnes idées pour les mettre en difficulté. »

« Nous devons être meilleurs et plus efficaces »