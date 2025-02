«Il n'en a rien à fou**e», il balance sur une star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'Inter Miami, Lionel Messi n'a pas laissé une trace indélébile au PSG. En l'espace de deux saisons, la star argentine, aujourd'hui âgé de 37 ans, a remporté deux titres de champion de France et un Trophée des champions. Mais selon Julien Cazarre, il n'était pas particulièrement attaché au club parisien.

S’il y a un domaine dans lequel le PSG s’est raté, c’est bien dans la manière dont il se sépare de ses stars. Pour beaucoup, les légendes du club comme Edinson Cavani ou encore Thiago Silva ont raté leurs adieux et mériteraient d’avoir un hommage appuyé du Parc des Princes. D’ailleurs, le vestiaire aurait très mal vécu le départ du défenseur brésilien selon Julien Cazarre.

Randal Kolo Muani brille en Serie A après un départ surprenant du PSG. Quel avenir pour le club ? ⚽️

➡️ https://t.co/K60cZiyZcB pic.twitter.com/DQjeJeVhv5 — le10sport (@le10sport) February 9, 2025

« On a été nuls »

« Marquinhos en a un peu voulu aux gens je pense par rapport à Neymar et à Thiago Silva. Honnêtement, avec Thiago Silva, on a été nuls. On est durs » a confié celui qui officie désormais sur RMC.

Messi se fait dézinguer

Par contre, Cazarre n’a pas épargné Lionel Messi, dont l’attachement au PSG est discutable. « Le seul mec qui n’en avait rien à foutre du club, c’est Messi. C’est la pire chose, une connerie. En fait, les stars n’étaient un problème, c’était ce mec. Il a envoyé le château de cartes se faire déglinguer » a-t-il lâché dans des propos rapportés par France-Bleu.