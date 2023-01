« Il ne reste plus rien », l’incroyable annonce de Lionel Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi battait l'équipe de France en finale du Mondial. Un accomplissement pour le joueur de 35 ans, qui avait, pourtant, tout gagné dans sa carrière. La star du PSG, qui a accordé son premier entretien depuis sa victoire, a reconnu que ce trophée représentait une sorte de consécration.

A 35 ans, Lionel Messi a tout gagné. Vainqueur à plusieurs reprises du Ballon d'Or, de la Ligue des champions, mais aussi de la Copa America avec l'Argentine, l'actuel joueur du PSG a un palmarès long comme le bras, mais rien n'égale une victoire en Coupe du monde selon ses dires. Le 18 décembre dernier, sa sélection remportait le trophée face à l'équipe de France face à Kylian Mbappé et envoyait Messi au septième ciel. Lors d'un entretien accordé à Andy Kusnetzoff, le joueur est revenu sur cette finale.

« Cela clôturait ma carrière d'une manière unique »

« C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti quand Montiel a tiré le penalty. Beaucoup de choses te traversent l'esprit et en même temps tu essayes de profiter de ce moment. J'ai eu tout ce dont je rêvais avec l'équipe nationale, avec Barcelone, individuellement... Cela clôturait ma carrière d'une manière unique » a avoué Messi, avant de revenir sur certains propos tenus à sa femme.

« Il ne reste plus rien »