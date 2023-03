«Il ne faut pas trop en faire» : Il provoque Mbappé, sa vengeance est attendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, Thomas Müller est revenu sur l’entrée en jeu de Kylian Mbappé lors du match aller. Et l’international allemand n’a pas semblé particulièrement impressionné pour la prestation du crack de Bondy qui ne passera probablement pas à côté de ce message.

Blessé au début du mois de février, Kylian Mbappé a longtemps été incertain pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Finalement, le crack de Bondy est entré à l’heure de jeu afin de tenter d’inverser la tendance. Et Kylian Mbappé avait clairement changé la face du PSG, inscrivant même un but refusé pour hors-jeu. Mais Thomas Müller minimise l’impact de l’international français.



«Beaucoup de confiance et d’optimisme »

« C’est une situation unique d’avoir en attaque les deux meilleurs attaquants du monde fraîchement couronnés lors de la cérémonie The Best. Notre courte victoire lors du match aller est définitivement un avantage pour nous. Ça nous donne de la sécurité. Nous entrons dans ce que nous espérons être une soirée exaltante en Ligue des champions avec beaucoup de confiance et d’optimisme », lance le joueur du Bayern Munich dans les colonnes de Bild avant d’évoquer plus en détails le cas Mbappé.

«Il ne faut pas le voir plus beau qu’il l’a été réellement»