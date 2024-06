«Il n’avait plus envie de jouer au PSG» : Il balance sur Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a disputé son dernier match avec le PSG la semaine dernière à l'occasion de la finale de Coupe de France face à l'OL. L'attaquant français va s'engager avec le Real Madrid au terme d'une saison que certains jugent décevante. Pour Pascal Dupraz, elle s'explique par un manque d'envie car selon lui, Mbappé ne voulait plus défendre les couleurs parisiennes depuis le mois d'août.

Le feuilleton touche à sa fin. Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG et il ne manque plus que l'officialisation de son transfert au Real Madrid pour enfin tourner la page. Malgré son statut de légende du club, le capitaine de l'équipe de France ne part pas en tant que tel puisqu'il est très critiqué pour ses méthodes mais également pour son implication sur le terrain durant la saison écoulée. Kylian Mbappé suscite donc des inquiétudes pour l'Euro à propos de son niveau de jeu. Inquiétudes non partagées par Pascal Dupraz qui a donné sa vision des choses ce samedi matin sur RMC .

«Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août dernier»

« Il aura la tête à l’Euro. Il n’avait plus envie de jouer au PSG depuis le mois d’août dernier. Et fatalement, quand vous n’avez plus envie de jouer pour le club qui vous paie… La tête fait marcher le reste. Ses performances ont été bonnes, mais on a davantage souligné son égocentrisme sur le terrain. Son entraîneur l’a mis de temps en temps sur le côté. Mais le PSG et l’Euro, ce sont deux salles deux ambiances », a déclaré l'ancien entraineur de l'ASSE sur le plateau des Grandes Gueules du Sport . Il se montre confiant pour l'Euro.

«Il va mettre tout le monde d’accord»