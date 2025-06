«Il n'a pas le niveau», ce joueur du PSG le fait craquer !

Ce vendredi matin, le PSG de Luis Enrique a perdu contre Botafogo. Aligné d'entrée à la place d'Ousmane Dembélé, blessé, Gonçalo Ramos s'est fait tacler par Pierre Ménès. En effet, le journaliste français estime que le numéro 9 du PSG n'apporte rien dans le jeu de son équipe.

« Devant, ce n'était pas extraordinaire. Désiré Doué était souvent pris à deux ou à trois, à croire que les joueurs de Botafogo avaient vu la finale de la Ligue des Champions. Il n'a pas pu respirer Désiré Doué. Il s'est un petit peu entêté dans des actions individuelles, et il a souvent perdu le ballon. Kvaratskhelia s'est battu comme un fou, comme d'habitude. Il a très très bien débuté le match, mais à l'arrivée, il n'a pas non plus pesé suffisamment », a analysé Pierre Ménès , avant de s'en prendre à Gonçalo Ramos .

«C'est pas qu'il est mauvais, il est inexistant»

« Et puis, sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus. Je suis désolé de confirmer ce que je vis semaine après semaine : Gonçalo Ramos n'a pas le niveau de ce club. Il a une occasion sur un coup de pied arrêté de Vitinha quelques minutes avant de sortir, et c'est tout. Le reste, c'est même pas qu'il est mauvais, il est inexistant. Il n'est pas servi, mais s'il faut lui donner le ballon dans les 6 mètres pour qu'il marque un but, c'est très compliqué. Dans le système de jeu de Luis Enrique, ce n'est pas possible d'avoir un joueur comme ça : un joueur dont la participation au jeu est quasi-nulle, dont l'expression technique balle au pied est quasi-nulle. Je suis désolé, ce PSG est orphelin de Dembélé », a pesté Pierre Ménès via Face à Pierrot.