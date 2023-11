Il l’annonce, le PSG va passer au «niveau supérieur»

Alexis Brunet

Le PSG s'apprête à prendre une grande décision. En effet, les dirigeants parisiens seraient sur le point de vendre une partie du club à un autre investisseur. Cela ne serait pas une façon pour le Qatar de se désengager du club de la capitale, mais bien une manière de passer à un niveau supérieur, d'après Marc Armstrong, directeur des revenus du PSG.

Le Qatar a pris possession en 2011 du PSG. Plus de douze ans plus tard, il est fort possible qu'il ne soit plus le seul à bord. En effet, d'après The Athletic , les dirigeants parisiens s'apprêtent à vendre une partie du club. Cela pourrait intervenir très prochainement.

Seulement une participation minoritaire

Interrogé par The Athletic , Marc Armstrong, le directeur des revenus du PSG s'est exprimé sur cette potentielle vente. Selon ce dernier, elle ne devrait être que minoritaire, ne remettant pas en cause l'engagement du Qatar. « Nous n’avons aucun intérêt à vendre le club, ce sera certainement une participation minoritaire. Les propriétaires sont plus engagés que jamais envers le club, comme en témoigne l’argent que nous avons dépensé pour Poissy (le nouveau terrain d’entraînement du club) et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : ce sont deux investissements à long terme. » Le Qatar devrait donc encore investir au PSG pendant de nombreuses années.

Le PSG veut passer au niveau supérieur