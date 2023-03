Il l’annonce, le nouveau Messi est déjà au PSG

Thomas Bourseau

Il est devenu le samedi 4 mars dernier le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 réalisations. Un accomplissement gargantuesque selon Thierry Henry qui est même allé plus loin : Kylian Mbappé est l’héritier de Lionel Messi.

Kylian Mbappé écrit un peu plus chaque saison sa légende. Que ce soit en équipe de France ou au PSG. Avec les Bleus, le numéro 10 a inscrit 8 buts lors de la dernière Coupe du monde dont un triplé en finale face à l’Argentine. Avec le PSG, le samedi 4 mars 2023 restera gravé dans sa mémoire à jamais comme étant le jour de sa consécration en tant que meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 201 réalisations en 247 matchs disputés.

«Quand tu regardes Ronaldo et Messi, c’est la même chose»

Face au FC Nantes (4-2), Kylian Mbappé a donc consolidé sa place dans l’histoire du PSG. Et pendant longtemps, le président Nasser Al-Khelaïfi a avoué rechercher le nouveau Lionel Messi. Il a pu mettre la main sur l’original en 2021 et dispose dans les rangs de l’effectif parisien de son « héritier » selon Thierry Henry. « Si Mbappé est chaud ? Il n’est jamais froid. Blague à part bien sûr, 201, ils ont dû compter les buts à l’entraînement aussi. Ce qu’il fait c’est juste n’importe quoi, je le dis souvent, soyons fiers et heureux qu’il soit Français. Pour moi ce qui est super important et ce dont on ne parle pas assez, c’est son professionnalisme. On parle toujours de ses buts, de ses accélérations, mais c’est un mec qui travaille, qui vient tôt à l’entraînement, qui est toujours sur le terrain, qui veut toujours apprendre et essayer d’aller plus loin. Quand tu regardes les deux patrons qu’il y avait avant lui, (Cristiano) Ronaldo et Messi, c’est la même chose. C’est pour ça que je l’ai appelé l’héritier parce que c’est lui qui arrive après pour moi et c’est clair ».

Mercato - PSG : Il lâche d'énormes informations sur Messi https://t.co/4sYn2tLOA3 pic.twitter.com/mHiaCrfkmp — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Thierry Henry a «une admiration» pour Kylian Mbappé