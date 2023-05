Il imite Mbappé au PSG et exulte

Amadou Diawara

Le 7 mai dernier, Vitinha a ouvert son compteur but avec le PSG. Alors qu'il l'a joué à la Kylian Mbappé, le joueur le plus prolifique du club parisien et de la Ligue 1, le milieu de terrain portugais s'est totalement enflammé. D'ailleurs, Vitinha a avoué qu'il voulait très vite revivre la sensation de marquer.

Lors du dernier mercato estival, Vitinha a quitté le FC Porto pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il a fait forte impression lors de ses débuts à Paris, l'international portugais a perdu de sa superbe après la Coupe du Monde au Qatar, à l'image de son équipe. Mais ces dernières semaines, Vitinha semble renaitre de ses cendres au PSG.

Vitinha inscrit son 1er but au PSG

En déplacement à l'ESTAC le 7 mai, le PSG a assuré l'essentiel en s'imposant 3-1. Et Vitinha a été l'un des grands artisans de cette victoire. En effet, le milieu de terrain de 23 ans s'est mué en buteur, inscrivant la deuxième réalisation du PSG. Alors qu'il n'avait jamais fait trembler les filets adverses depuis sa signature à Paris, Vitinha a fait part de son immense bonheur. En l'espace d'un instant, le numéro 23 ans s'est senti comme Kylian Mbappé, meilleur buteur du PSG et de la Ligue 1 avec 28 réalisations.

«Nous avons tous besoin de marquer»