«Il était programmé», il balance sur le phénomène du PSG

Amadou Diawara

Depuis ses débuts avec l'équipe première du PSG, Warren Zaïre-Emery gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Alors qu'il a entrainé le crack de 17 ans chez les U19 parisiens, Zoumana Camara s'est lâché sur sa progression. Selon l'ancien défenseur central du PSG, Warren Zaïre-Emery était « programmé » pour évoluer un jour au plus haut niveau.

Lors de la saison dernière, Christophe Galtier a lancé Warren Zaïre-Emery dans le grand bain alors qu'il n'avait que 16 ans. Avec l'arrivée de Luis Enrique à la fin de l'exercice 2022-2023, le crack du PSG est devenu un titulaire incontestable et incontesté. A tel point que Didier Deschamps l'a appelé pour ce rassemblement de novembre avec l'équipe de France, et ce, alors qu'il n'a que 17 ans.

«J’avais l’impression de gérer un pro alors qu’il avait 15 ans»

Lors d'un entretien accordé au Parisien , Zoumana Camara a lâché toutes ses vérités sur l'ascension de Warren Zaïre-Emery. « Quelle a été votre première impression en voyant Warren ? J’ai vu un garçon discipliné, respectueux, sérieux, travailleur. J’avais l’impression de gérer un pro alors qu’il avait 15 ans. Il n’y avait rien à dire, il fallait juste l’accompagner, le conseiller. Certains étaient sceptiques. J’en ai entendu des gens dire il va stagner, qu’il est en avance morphologique et que ça ne passera pas au-dessus mais ce garçon était programmé » , a confié l'ancien défenseur central du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Il fait travailler sa tête»