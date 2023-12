«Il est moins bien», problème au PSG avec un cadre ?

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à l'été 2013, Marquinhos (29 ans) a du mal à enchainer les matchs à son plus haut niveau depuis de longs mois. Interrogé sur le capitaine parisien, Edouard Cissé - ancien milieu de terrain rouge et bleu - a tenté d'expliquer pourquoi il était dans une mauvaise passe ces derniers temps.

Lors de l'été 2013, le PSG s'est offert les services de Marquinhos, et ce, en offrant un chèque d'environ 31,4M€ à l'AS Rome. Très performant aux côtés de Thiago Silva, l'actuel capitaine parisien semble avoir perdu de sa superbe ces dernières saisons.

Marquinhos est à la peine au PSG

En effet, Marquinhos peine à enchainer les matchs à son plus haut niveau depuis de longs mois. Ce qui n'a pas échappé à Edouard Cissé. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l'ancien milieu de terrain du PSG a d'ailleurs révélé pourquoi Marquinhos n'était pas dans son assiette actuellement.

«C'est un problème de lassitude»