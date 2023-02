«Il avait un trou dans la cuisse» : La révélation sur ce joueur du PSG

La rédaction

Il a 45 ans et sa voix parle désormais du football italien sur BeIn Sport. Consultant lors des matchs de Serie A, Grégory Paisley a été défenseur central pendant 16 ans en France. Passé par le PSG, Troyes ou Sochaux, avec qui il a remporté la Coupe de la Ligue en 2004, Grégory Paisley est revenu sur ses années football pour L'Équipe, livrant alors une énorme anecdote sur un joueur du PSG.

Lors de cette entrevue avec le quotidien sportif, Grégory Paisley a évoqué de nombreux sujets comme le joueur le plus fêtard qu'il ait vu, son pire souvenir, le joueur le plus fort avec lequel il a évolué...Il est notamment revenu sur son passage au PSG, club qui l'a formé.

« Le meilleur joueur ? Lama »

Grégory Paisley a fait partie de l'équipe du Paris Saint-Germain entre 1996 et 2001. Et il le dit lui-même, il s'est entraîné et a joué avec une équipe de stars et évoque le joueur qu'il a trouvé le plus fort : « J'ai pu m'entraîner avec Weah, Ginola, Valdo, Rai, pff... des phénomènes. Mais je prends le contre-pied de tout le monde : Bernard Lama. Un défenseur a besoin d'avoir une sécurité et c'était le gardien du temple. Il était hors norme. »

« Il avait un trou dans la cuisse »