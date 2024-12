Ibrahimovic et Verratti à Las Vegas, le PSG est en furie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2016, le PSG remportait la Coupe de Ligue, battant le LOSC en finale. Pour l'occasion, plusieurs joueurs du club de la capitale avaient décidé de célébrer cela... en organisant une virée à Las Vegas. Un voyage aux Etats-Unis qui avait alors fait énormément parler puisqu'il intervenait à quelques jours d'un match contre Rennes. Cela avait alors déclenché la colère du PSG et certains en ont fait les frais, n'ayant pourtant rien à voir dans cette histoire.

Ces photos ont fait du bruit. Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Javier Pastore ou encore Salvatore Sirigu en train de se passer du bon temps au bord d'une piscine à Las Vegas. A cette époque, plusieurs stars du PSG avaient décidé d'organiser une petite virée au Nevada pour célébrer la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Ils avaient profité de quelques jours de vacances accordés par le PSG pour s'envoler pour les Etats-Unis. Une virée à Las Vegas d'Ibrahimovic et compagnie qui avait malgré fait énormément parler puisque quelques jours plus tard, les joueurs de Laurent Blanc devaient affronter Rennes.

« Le PSG m'engueulait »

Patron de MyConcierge, Yves Abitbol s'occupait à l'époque des activités de conciergerie du PSG avec sa société. Alors forcément, quand le club de la capitale a vu ses stars à Las Vegas, c'est lui qui a pris en premier. Il y avait toutefois un problème. « Le PSG m'engueulait : "Mais qu'est-ce que vous avez fait ?" Sauf que je n'avais rien à voir là-dedans moi. Les joueurs avaient fait appel au seul type, qu'on voit au milieu de chaque photo d'ailleurs, avec lequel je ne travaille pas dans cette industrie. Un dénommé Omar Cherif, d'OC Travel. Ce que j'ai répondu aux dirigeants parisiens ? "Si cela avait été moi à l'orga, personne n'aurait rien su de cette escapade. Vous les premiers" », a raconté à So Foot Yves Abitbol.

La femme de Pastore monte au créneau

Ce voyage à Las Vegas des stars du PSG avait donc fait polémique à l'époque. La femme de Javier Pastore n'avait alors pas hésité à prendre la parole pour défendre son mari et ses coéquipiers, lâchant : « Il me semble qu'il n'y a aucune table où l'on peut voir de l'alcool. Aucun des joueurs que vous critiquez (dont la majorité à une superbe famille) ne parlent à des femmes ou a une attitude peu professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à passer trois jours entre amis et de rire avec eux ».