Hakimi : Le PSG dévoile le plan secret de Luis Enrique !

Cet été, le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit malgré le fait qu'Achraf Hakimi n'ait pas de doublure lui permettant de souffler au cœur d'une saison qui s'annonce très longue. Cependant, Luis Enrique a un plan bien précis pour occuper le poste de latéral droit quand ce sera impossible pour le Marocain.
Cet été à la surprise générale, le PSG a pris le risque de ne pas recruter de latéral droit, malgré la saison encore démentielle qui attend Achraf Hakimi. Mais il s'agit pourtant d'un choix murement réfléchi.
Le PSG ne recrute pas de doublure pour Hakimi
En effet, le choix de ne pas recruter de latéral droit est parfaitement assumé en interne comme l'assure une source citée par L'EQUIPE : « Quand on a commencé le Championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auquel on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d'arrière droit ». Autrement dit, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves seront de nouveau utilisés pour faire souffler Achraf Hakimi. Et au sein du club on explique d'ailleurs que Luis Enrique a tout prévu.
Luis Enrique a un plan
« Quand Warren (Zaïre-Emery) ou Joao (Neves) jouent à ce poste, ça change la construction. Quand on n'a pas le ballon, on leur demande de défendre sur la droite mais dans les faits, on a une équipe qui a le ballon 70% du temps en moyenne. Et en phase de possession, ils reviennent dans l'entrejeu, ce qui permet de libérer un autre milieu pour apporter de la largeur. On devient plus imprévisibles, ça crée d'autres problèmes à l'adversaire », assure une autre source au sein du PSG, toujours citée par L'EQUIPE.