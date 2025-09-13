Hakimi : Le PSG dévoile le plan secret de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de ne pas recruter de latéral droit malgré le fait qu'Achraf Hakimi n'ait pas de doublure lui permettant de souffler au cœur d'une saison qui s'annonce très longue. Cependant, Luis Enrique a un plan bien précis pour occuper le poste de latéral droit quand ce sera impossible pour le Marocain.

Cet été à la surprise générale, le PSG a pris le risque de ne pas recruter de latéral droit, malgré la saison encore démentielle qui attend Achraf Hakimi. Mais il s'agit pourtant d'un choix murement réfléchi.

Le PSG ne recrute pas de doublure pour Hakimi En effet, le choix de ne pas recruter de latéral droit est parfaitement assumé en interne comme l'assure une source citée par L'EQUIPE : « Quand on a commencé le Championnat la saison passée, on savait déjà que l'un des postes auquel on n'aurait pas besoin de se renforcer cet été, ce serait celui d'arrière droit ». Autrement dit, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves seront de nouveau utilisés pour faire souffler Achraf Hakimi. Et au sein du club on explique d'ailleurs que Luis Enrique a tout prévu.