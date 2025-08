Hakimi accusé de viol : La discussion secrète avec Mbappé !

Achraf Hakimi est au coeur d'une affaire de viol remontant à février 2023 et déjà dévoilée à l'époque par Le Parisien. Entendu par les enquêteurs en avril de la même année, Kylian Mbappé avait révélé la discussion qu'il avait eu avec son coéquipier d'antan au Paris Saint-Germain concernant des « caresses mutuelles » entre le joueur et la plaignante qui a déposé une main courante auprès des forces de l'ordre dans la foulée des faits. Hakimi a livré sa version qui est bien différente de celle de la jeune femme.

Hakimi justifie ses propos tenus à Mbappé

Le quotidien sportif relaie également la réponse d'Achraf Hakimi à la juge à propos du discours de Kylian Mbappé sur les faits. « Ce que j'ai dit à Kylian, [c'est que] caresses intimes, ça ne veut pas dire que j'ai mis les doigts. Pour moi c'est toucher le dos, le cou, embrasser, lui toucher les cheveux, pour moi c'est ça ». Hakimi et son avocate Me Fanny Colin réfutent tout comportement sexuellement déplacé entre Amélie et lui-même, pointant du doigt les versions différentes énoncées par la plaignante et pour laquelle la juge d'instruction l'avait poussé à évoquer, sans avoir de réponse claire de la principale intéressée. « Vous avez fait trois déclarations. Au début, vous dites qu'il vous touche les seins, et que vous avez la "discussion" (sur le fait qu'il ne se passera rien). Ensuite que c'est au moment où il vous embrasse une deuxième fois. Et là, c'est quand il se frotte sur vous. Quelle est la bonne version ? ». Ce à quoi Amélie a répondu à l'époque : « La première audition, c'est la vérité, parce que c'est la plus proche des faits, donc j'avais les idées claires, je n'aurais pas menti. Je ne fais pas exprès, je suis désolée mais vraiment c'est pas si clair qu'au début. Je m'en rappelle plus de cette partie-là, c'est comme dans la cuisine. C'est flou. J'ai pas envie d'être incohérente, pas envie d'inventer. Je ne me rappelle plus trop ».