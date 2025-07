Achraf Hakimi : Le coup de foudre loin de Paris

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Auteur d’une saison pleine et dans certaines discussions pour le Ballon d’or 2025, Achraf Hakimi prend du bon temps pendant sa période de repos de pré-saison avec Kylian Mbappé. Avec son ami et ex-coéquipier du PSG, le Marocain alterne entre soirées avec Bad Bunny et virées à bateau. De quoi lui faire ressentir une certaine affection envers Porto Rico.

Après une saison éreintante à 65 matchs, les joueurs du PSG profitent actuellement d’une plage de repos bien méritée et rallongée jusqu’au 6 août prochain, la reprise de l’entraînement étant initialement programmée 48 heures plus tôt. Pendant cette période, Achraf Hakimi en profite pour voyager.

Hakimi, du mariage de Fabian Ruiz en Andalousie à Porto Rico avec Mbappé et Bad Bunny La semaine dernière, dans la foulée de son retour sur le Vieux Continent après la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, Achraf Hakimi s’était rendu en Andalousie avec Ousmane Dembélé et Arnau Tenas notamment dans le cadre de la cérémonie de mariage de Fabian Ruiz et de sa compagne Rosa Pereira. Par la suite, le défenseur du PSG a retrouvé son ami Kylian Mbappé de l’autre côté de l’Atlantique.