Guardiola : Une légende du PSG se lâche sur l’entraîneur !

David Ginola a fait les beaux jours du PSG au début des années 90 avant de s’envoler pour Newcastle en 1995. Dans le cadre de cette rencontre de Ligue des champions prévue mercredi, Ginola en a profité pour évoquer le choc et féliciter le PSG pour Luis Enrique.

Nasser Al-Khelaïfi s’était clairement exprimé en juin 2022 sur sa vision pour le renouveau du PSG. Plus de bling-bling et de paillettes et place à un projet sportif cohérent et notamment avec la présence plus importante d’un contingent français. Par le biais du dernier mercato estival, le président du PSG a vu sa vision être respectée avec les arrivées d’Ousmane Dembélé et de Lucas Hernandez entre autres.

Le PSG mise sur Luis Enrique

En outre, le PSG a fait le choix de nommer Luis Enrique comme nouvel entraîneur. Vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2015 et doté d’une expérience mondiale grâce à son poste de sélectionneur avec l’Espagne, Enrique a mis en place une philosophie de pressing et de possession claire au PSG.

Ginola valide Enrique : «Il faut laisser, comme à Guardiola, du temps»