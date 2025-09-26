Grosse erreur au PSG, Luis Enrique se fait tacler en direct

Axel Cornic

Alors que tout le monde parlait d’une baisse des ambitions après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a réalisé la meilleure saison de son histoire. Mais le plus dur commence, puisque les hommes de Luis Enrique vont désormais confirmer leur statut de Champion d’Europe.

La plus compliquée, c’est toujours la saison d’après. Après avoir atteint le Graal en juin dernier, le PSG peut-il continuer sur sa lancée ? Certains croient dur comme fer au doublé, mais pour le moment la saison ne débute pas vraiment de la meilleure des façons.

Un changement chez Luis Enrique ? La défaite récente face à l’OM (1-0), est un gros faux pas, Mais certains pensent surtout que c’est le management de Luis Enrique qui a changé depuis le début de la saison et qui pourrait créer quelques problèmes. C’est en tout cas ce qu’a estimé l’un des Champions du Monde 1998, avec Emmanuel Petit dans Rothen s’enflamme.