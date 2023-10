Grand retour au PSG, les stars menacées ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis quasiment deux mois, Marco Asensio a fait son retour au Campus PSG ce lundi, prenant même part à une partie de l'entraînement collectif. De bon augure pour Luis Enrique qui adore son joueur. C'est en revanche une moins bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos, qui voient la concurrence se renforcer à leur poste.

Il est de retour ! Après deux mois, d'absence, Marco Asensio était présent au Campus PSG ce lundi et en a profité pour prendre part à une partie de l'entraînement collectif comme le révèle Le Parisien . Victime d’un traumatisme à un pied avec la sélection espagnole, l'ancien joueur du Real Madrid ne ressent plus de gêne particulière et pourrait donc prochainement faire son retour dans le groupe de Luis Enrique, et encore une fois redistribuer les cartes dans le secteur offensif.

Coup de théâtre, le boss du PSG va se faire virer https://t.co/yVBvhEN9iX pic.twitter.com/94pXRk8BgJ — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Asensio de retour, Dembélé, Kolo Muani et Ramos sous pression ?

Utilisé au poste d'ailier droit au Real Madrid, Marco Asensio pourrait donc concurrencer Ousmane Dembélé, déjà placé sur le banc au coup d'envoi du match à Brest, Luis Enrique lui avait préféré Lee Kang-In. Mais l'international espagnol pourrait surtout venir relancer la hiérarchie des avant-centres. Et pour cause, ni Randal Kolo Muani ni Gonçalo Ramos n'arrive à concrètement s'imposer à la pointe de l'attaque du PSG alors que Marco Asensio avait été plutôt convaincant en début de saison dans un rôle de faux numéro 9, avant de se blesser. Il avait ainsi inscrit deux buts et délivré une passe décisive en trois rencontres.

Luis Enrique adore Asensio