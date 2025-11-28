Gonçalo Ramos remplacé : Le PSG a choisi un autre attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Adepte des attaquants mobiles et faux neuf, à l'image d'Ousmane Dembélé reconverti avec brio dans ce rôle, Luis Enrique utilise donc très peu Gonçalo Ramos, au point que Quentin Ndjantou lui ait été préféré contre Tottenham. Un choix surprenant qui ne devrait toutefois pas vexer le Portugais compte tenu des profils très différents entre les deux joueurs.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a prouvé sa volonté de vouloir aligner un numéro 9 mobile dans son onze de départ. C'est ainsi, qu'il a finalement trouvé le profil parfait avec Ousmane Dembélé, mais alors que le Ballon d'Or a manqué plusieurs rencontres, la perspective de voir Gonçalo Ramos revenir sur le devant de la scène était attendue. Et pourtant, contre Tottenham, c'est le jeune Quentin Ndjantou qui était titulaire. Un choix que comprend Alexandre Ribeiro, journaliste du site Trivela.fr.

Ndjantou remplace Ramos, c'est validé « Ndjantou a simplement un profil plus adapté à ce que Luis Enrique a voulu mettre en place pour le match en question. Ça aurait été un message fort, voire inquiétant, pour Ramos si un autre joueur de son profil avait été préféré. Or, avec Ndjantou, on reste sur cette volonté d’avoir un joueur mobile devant », estime-t-il dans un premier temps auprès de Foot Mercato. De son côté, Nélson Feiteirona, journaliste pour A Bola, explique plus précisément les raisons pour lesquelles Luis Enrique n'est pas un adepte du profil de Gonçalo Ramos.