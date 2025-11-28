Gonçalo Ramos remplacé : Le PSG a choisi un autre attaquant !

Adepte des attaquants mobiles et faux neuf, à l'image d'Ousmane Dembélé reconverti avec brio dans ce rôle, Luis Enrique utilise donc très peu Gonçalo Ramos, au point que Quentin Ndjantou lui ait été préféré contre Tottenham. Un choix surprenant qui ne devrait toutefois pas vexer le Portugais compte tenu des profils très différents entre les deux joueurs.
Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a prouvé sa volonté de vouloir aligner un numéro 9 mobile dans son onze de départ. C'est ainsi, qu'il a finalement trouvé le profil parfait avec Ousmane Dembélé, mais alors que le Ballon d'Or a manqué plusieurs rencontres, la perspective de voir Gonçalo Ramos revenir sur le devant de la scène était attendue. Et pourtant, contre Tottenham, c'est le jeune Quentin Ndjantou qui était titulaire. Un choix que comprend Alexandre Ribeiro, journaliste du site Trivela.fr.
Ndjantou remplace Ramos, c'est validé
« Ndjantou a simplement un profil plus adapté à ce que Luis Enrique a voulu mettre en place pour le match en question. Ça aurait été un message fort, voire inquiétant, pour Ramos si un autre joueur de son profil avait été préféré. Or, avec Ndjantou, on reste sur cette volonté d’avoir un joueur mobile devant », estime-t-il dans un premier temps auprès de Foot Mercato. De son côté, Nélson Feiteirona, journaliste pour A Bola, explique plus précisément les raisons pour lesquelles Luis Enrique n'est pas un adepte du profil de Gonçalo Ramos.
«Avec Ndjantou, on reste sur cette volonté d’avoir un joueur mobile devant»
« Je pense que c’est vraiment le choix du modèle de jeu de Luis Enrique. Jouer avec Gonçalo dès le début implique d’autres dynamiques, qui ne sont pas une priorité pour la stratégie de l’entraîneur. Je pense que la décision n’a pas grand-chose à voir avec Gonçalo, car il me semble que Luis Enrique l’apprécie, mais plutôt avec la stratégie de jeu. Le PSG préfère une attaque plus mobile, sans grande référence dans la surface, avec des milieux de terrain qui ont également beaucoup d’occasions de marquer. Dans cette optique, et bien qu’il ne soit pas vraiment un attaquant fixe, Gonçalo Ramos apparaît davantage comme un pur numéro 9. Gonçalo Ramos entre souvent en jeu pour apporter un plus ou faire la différence, mais l’entraîneur ne l’a pas intégré dans le plan de jeu principal de l’équipe », estime-t-il.