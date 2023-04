Galtier : Un gros malaise est révélé au PSG

La rédaction

Ce n'est pas un secret, Christophe Galtier n'est pas un réel formateur et ne s'appuie pas souvent sur les jeunes du centre de formation. Cela se vérifie à nouveau avec le Paris Saint-Germain puisqu'il préfère faire confiance à des joueurs d'expérience plutôt qu'aux jeunes pour le sprint final. Un choix qui créé un malaise au sein du club.

Comme annoncé par le10sport.com jeudi, Christophe Galtier devrait rester l'entraîneur du Paris Saint-Germain lors du prochain exercice. Malgré une saison considérée comme un échec, et ce même si le PSG se dirige vers un onzième titre de champion de France, les dirigeants parisiens auraient toujours confiance en Galtier. Et ce indépendamment du fait qu'il ne s'appuie pas sur les jeunes joueurs parisiens.

Des jeunes qui ne jouent plus

37M€. C'est le prix d'achat de Hugo Ekitike, dont l'option sera levée obligatoirement par le PSG. Et l'attaquant de 20 ans n'a disputé que 27 matchs toutes compétitions confondues pour seulement quatre buts marqués et trois passes décisives. Ekitike n'est d'ailleurs plus apparu depuis 3 matches, un manque de temps de jeu qui fait réagir, et il en est de même pour Warren Zaïre-Emery, qui n'est rentré qu'à la 88ème minute de jeu vendredi face à lanterne rouge Angers, alors que le match était plié au bout de la demi-heure de jeu puisque le PSG menait 2-0. La dernière fois que WZE était titulaire, c'était en mars...

Annoncé comme le successeur de Galtier, il peut tourner le dos au PSG https://t.co/1KtMKyUfVd pic.twitter.com/jF6NPh1L4Z — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Entre Camara et Galtier, aucun échange