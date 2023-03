Fracassée au PSG, une star répond aux critiques

Pierrick Levallet

Dans la tourmente au PSG, Marco Verratti n'échappe pas aux critiques ces derniers temps. L'Italien se montre plutôt décevant ces derniers temps et les supporters ne manquent pas de lui tomber dessus. Le joueur de 30 ans n'a donc pas manqué de répondre à ses détracteurs en conférence de presse ce mercredi.

Comme la saison dernière, le PSG a vu son parcours en Ligue des champions s’arrêter au stade des huitièmes de finale. Défait par le Bayern Munich, le club de la capitale va devoir reporter ses rêves de sacre à l’année suivante. Naturellement, les stars n’ont pas échappé aux critiques. Même Marco Verratti en a pris pour son grade.

Verratti est ciblé par les critiques au PSG

Il faut dire que depuis la reprise après la Coupe du monde, qu’il n’a pas joué, l’Italien affiche un niveau décevant. Le milieu de terrain montre quelques difficultés dans l’entrejeu du PSG. Le joueur de 30 ans se voit donc pointé du doigt par les supporters parisiens depuis quelques semaines.

«Je suis bien au PSG»