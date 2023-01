Fiasco pour le PSG, les joueurs attaqués

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 9 mars dernier, le PSG connaissait une nouvelle désillusion en Ligue des champions. Alors qu'il avait le match bien en main, le club parisien avait cédé face au Real Madrid en huitièmes de finale. Entraîneur de la formation française durant ce match, Mauricio Pochettino est revenu sur ce fiasco et n'a pas hésité à mettre, aussi, la responsabilité sur ses joueurs.

La Ligue des champions se refuse au PSG depuis 2011, année d'arrivée du Qatar. La meilleure prestation du club parisien est une finale, face au Bayern Munich en 2020. Entraînée aujourd'hui par Christophe Galtier, la formation française reste sur un huitième de finale perdu face au Real Madrid. Une défaite, qui avait ravivé des souvenirs de remontada.





Le PSG avait sombré face au Real Madrid

En effet, le PSG, vainqueur du match aller au Parc des Princes (1-0), était en ballotage favorable avant le match retour. Le 9 mars 2022, le club faisait le déplacement à Madrid. La rencontre avait idéalement débuté pour le PSG. Kylian Mbappé inscrivait le premier but, avant que ses coéquipiers ne craquent en seconde période. En l'espace de 17 minutes, Karim Benzema claquait un triplé et envoyait son équipe vers la victoire finale en Ligue des champions.

« Le reste dépend des joueurs»