«Faut bien payer le salaire de Kyky» le prix des places du PSG agace les supporters

Arnaud De Kanel

Le 14 février prochain, le PSG recevra le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les supporters sont impatients à l'idée de venir au Parc des Princes soutenir leur club dans ce match si important. Problème, le prix des places est exorbitant et les fans du PSG ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Depuis sa mise en place, la plateforme de revente de ticket Ticketplace ne cesse de faire débat. En effet, le prix des places pour aller voir les rencontres du PSG sont devenus inaccessibles. En Ligue des champions, pour la réception du Bayern le 14 février, les billets se vendent à prix d'or, suscitant ainsi l'indignation de certains fans sur la toile.

Des places jusqu'à 2 000€ !

Pour se rendre au Parc des Princes et admirer le talent de Kylian Mbappé face au Bayern, il faudra payer cher, très cher. Sur la plateforme Ticketplace , les billets vont plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros ! Les amoureux du ballon rond n'en peuvent plus et préfèrent ironiser sur ces prix démesurés.

Ah faut bien payer le salaire a kyky 😨🫢 — 🦁6SIX-NUEVE9🦁 (@LePoteDunPote69) January 9, 2023

«Faut bien payer le salaire de Kyky»