Neymar retrouve Mbappé et Messi, grosse frayeur au PSG

Pierrick Levallet

Ce dimanche, face à Rennes, Christophe Galtier devrait enfin aligner son trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais depuis son retour de la Coupe du monde, le Brésilien inquiète le PSG. La star de 30 ans n'est visiblement pas encore pleinement remise de sa désillusion au Qatar. Et son investissement commence à être remis en question.

Depuis la Coupe du monde, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne sont plus apparus ensemble sur un terrain. L’Argentin fêtait son retour triomphant du Qatar face à Angers mercredi dernier, mais l’international français n’était pas présent. Désormais, tout le monde est revenu de vacances pour poursuivre la saison. Et le trio magique parisien devrait de nouveau être aligné.

Mbappé plombe un incroyable coup sur le mercato https://t.co/W1lSMsmuHX pic.twitter.com/sXtGTmOJWo — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

La MNM enfin de retour au PSG

Ce dimanche soir, Neymar va enfin reformer son trio avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Face au Stade Rennais, Christophe Galtier devrait aligner ses trois stars sur le front de l’attaque. Mais en interne, l’inquiétude commence à en gagner certains concernant le retour à la compétition du Brésilien après la Coupe du monde.

Neymar inquiète au PSG