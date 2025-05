«Extraordinaire» : Le PSG tient le successeur de Mbappé, et c’est du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a trouvé en Ousmane Dembélé le digne successeur de Kylian Mbappé. Auteur d’une saison exceptionnelle, totalisant jusqu’à présent 33 buts toutes compétitions confondues, l'attaquant français s'est imposé comme le nouvel atout offensif du club. Un rendement salué par Blaise Matuidi.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain perdait sa première arme offensive en la personne de Kylian Mbappé, quittant le club de la capitale libre de tout contrat après sept saisons passées du côté du Parc des Princes pour rejoindre le Real Madrid. Si on pouvait s’attendre à voir un renfort majeur débarquer dans la capitale pour pallier ce départ, le PSG a préféré miser sur la stabilité, accueillant uniquement Désiré Doué en attaque, avant le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en janvier.

Dembélé a fait oublier Mbappé

Contre toute attente, c’est Ousmane Dembélé qui a pris la relève en réalisant la plus belle saison de sa carrière, totalisant 33 réalisations toutes compétitions confondues, dont 8 en Ligue des champions avant la finale contre l’Inter. Ancien joueur du PSG, et sacré champion du monde aux côtés d’Ousmane Dembélé en 2018, Blaise Matuidi salue l’efficacité de l’attaquant dans des propos accordés à l’AFP.

« Il fait une saison extraordinaire », salue Matuidi

« Il fait une saison extraordinaire. Son talent, tout le monde le connaît, mais aujourd’hui il est efficace, c’est ce qui fait la différence », confie Blaise Matuidi, présent à Luque, au Paraguay, où il participe au 75e Congrès de la Fifa au siège de la Conmebol. Une efficacité jamais vu qu’Ousmane Dembélé justifie par son repositionnement. « Je pense que c'est la position (numéro 9) dans laquelle je joue, j'ai plus de lucidité devant le but, confiait-il en conférence de presse le mois dernier. Mais le travail est fait avant par les milieux, les défenseurs, les ailiers : je suis très bien servi, je n'ai plus qu'à finir. »