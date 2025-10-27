«Exceptionnel», le PSG s’enflamme sur un crack !

Après plusieurs mois de compétition compliqués, Warren Zaïre-Emery revit au PSG. Le milieu de terrain de 19 ans, responsabilisé pendant les absences de Fabian Ruiz et João Neves, affiche un très bon niveau depuis quelques matchs. En interne, le staff du club parisien se dit extrêmement heureux de voir le numéro 33 à ce niveau.
Le PSG voit l’un de ses plus grands talents revenir sur le devant de la scène. Seulement âgé de 19 ans, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de haut niveau. Ayant retrouvé un temps de jeu conséquent avec les absences de plusieurs joueurs importants au milieu de terrain, le joueur formé à Paris a retrouvé de l’impact.
Zaïre-Emery revient en force
Excellent contre Strasbourg vendredi dernier, le numéro 33 a poursuivi sur sa lancée contre Leverkusen puis Brest ce samedi. Forcément, ce retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery sonne quasiment comme un nouveau renfort pour Luis Enrique, alors que le Français a connu un passage à vide au cours des derniers mois.
« Nous sommes tous très contents de ce retour exceptionnel de Warren »
Auprès du Parisien, une source interne au PSG se félicite d’ailleurs de pouvoir compter sur un Warren Zaïre-Emery montant en puissance. « Nous sommes tous très contents de ce retour exceptionnel de Warren. Il a récupéré sa confiance, son explosivité et son sourire malin. On l’aime beaucoup et parfois on oublie qu’il n’a que 19 ans et pourrait jouer la Youth League », confie cette source anonyme.