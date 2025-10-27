«Exceptionnel», le PSG s’enflamme sur un crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après plusieurs mois de compétition compliqués, Warren Zaïre-Emery revit au PSG. Le milieu de terrain de 19 ans, responsabilisé pendant les absences de Fabian Ruiz et João Neves, affiche un très bon niveau depuis quelques matchs. En interne, le staff du club parisien se dit extrêmement heureux de voir le numéro 33 à ce niveau.

Le PSG voit l’un de ses plus grands talents revenir sur le devant de la scène. Seulement âgé de 19 ans, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de haut niveau. Ayant retrouvé un temps de jeu conséquent avec les absences de plusieurs joueurs importants au milieu de terrain, le joueur formé à Paris a retrouvé de l’impact.

Zaïre-Emery revient en force Excellent contre Strasbourg vendredi dernier, le numéro 33 a poursuivi sur sa lancée contre Leverkusen puis Brest ce samedi. Forcément, ce retour au premier plan de Warren Zaïre-Emery sonne quasiment comme un nouveau renfort pour Luis Enrique, alors que le Français a connu un passage à vide au cours des derniers mois.