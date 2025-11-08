Enorme folie au PSG, ce flop l'a fait halluciner !

Lors de l'été 2016, Benjamin Stambouli a eu le temps de découvrir Hatem Ben Arfa au PSG. Juste avant son transfert vers Schalke 04, le milieu de terrain de 35 ans a été impressionné par l'ancien international français. Hatem Ben Arfa ayant réalisé des folies à l'entrainement sous les yeux de Benjamin Stambouli.
Actuel pensionnaire du FC Metz, Benjamin Stambouli a évolué pendant près d'une année au PSG. Transféré à Paris le 21 juillet 2015 - et ce, en provenance de Tottenham - le milieu de terrain de 35 ans a rejoint Schalke 04 le 26 aout 2016.
PSG : Ben Arfa a choqué Stambouli
Etincelant sous les couleurs de l'OGC Nice, Hatem Ben Arfa a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont bouclé son transfert le 1er juillet 2016. Ayant cohabité avec Benjamin Stambouli pendant moins de deux mois, Hatem Ben Arfa lui en a mis plein la vue lors des entrainements du PSG.
«Mais c'est quoi ce mec ?»
« Le joueur le plus impressionnant à l'entraînement ? Hatem Ben Arfa. Exceptionnel, a lancé Benjamin Stambouli lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Marco Verratti, Mario Balotelli, même Younes Belhanda, ce qu'il faisait à 21 ans, c'était surhumain. Dans les petits jeux, il pouvait te coucher deux défenseurs avec une feinte, derrière il faisait tomber le gardien, et pour tirer, il le refaisait tomber. Ben Arfa pareil. Il y avait quatre mecs autour, un coup d'épaule à l'un, un petit pont à l'autre, grand pont, feinte de frappe, l'autre tombe par terre, et tu te dis "Mais c'est quoi ce mec ?" ».