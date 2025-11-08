Enorme folie au PSG, ce flop l'a fait halluciner !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2016, Benjamin Stambouli a eu le temps de découvrir Hatem Ben Arfa au PSG. Juste avant son transfert vers Schalke 04, le milieu de terrain de 35 ans a été impressionné par l'ancien international français. Hatem Ben Arfa ayant réalisé des folies à l'entrainement sous les yeux de Benjamin Stambouli.

Actuel pensionnaire du FC Metz, Benjamin Stambouli a évolué pendant près d'une année au PSG. Transféré à Paris le 21 juillet 2015 - et ce, en provenance de Tottenham - le milieu de terrain de 35 ans a rejoint Schalke 04 le 26 aout 2016.

PSG : Ben Arfa a choqué Stambouli Etincelant sous les couleurs de l'OGC Nice, Hatem Ben Arfa a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont bouclé son transfert le 1er juillet 2016. Ayant cohabité avec Benjamin Stambouli pendant moins de deux mois, Hatem Ben Arfa lui en a mis plein la vue lors des entrainements du PSG.