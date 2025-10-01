Edinson Cavani : Le PSG frappe un gros coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre Auxerre samedi soir, Quentin Ndjantou a réalisé des premiers pas remarqués en professionnel avec le PSG. L'attaquant de 18 ans, méconnu du grand public, a vécu un rêve, lui qui est fan depuis très jeune du club de la capitale et notamment d'Edinson Cavani.

Confronté à une cascade de blessures dans le secteur offensif, Luis Enrique a décidé de faire appel à ses Titis pour compléter son groupe. C'est ainsi que Quentin Ndjantou est entré en jeu contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0). Une entrée en jeu remarquée pour celui qui s'était déjà distingué en inscrivant un triplé contre l'Atalanta en Youth League.

Quentin Ndjantou, fan d'Edinson Cavani Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, Quentin Ndjantou s'est donc fait un nom auprès des supporters du PSG qui pourraient le revoir contre le FC Barcelone ce mercredi soir. Ce serait un nouveau rêve pour celui qui est présenté par RMC Sport comme un fan du PSG de longue date, mais également d'Edinson Cavani, un attaquant qu'il adore. Reste désormais à savoir si Quentin Ndjantou marche sur les traces du Matador.