Edinson Cavani : Le PSG frappe un gros coup !

Contre Auxerre samedi soir, Quentin Ndjantou a réalisé des premiers pas remarqués en professionnel avec le PSG. L'attaquant de 18 ans, méconnu du grand public, a vécu un rêve, lui qui est fan depuis très jeune du club de la capitale et notamment d'Edinson Cavani.
Confronté à une cascade de blessures dans le secteur offensif, Luis Enrique a décidé de faire appel à ses Titis pour compléter son groupe. C'est ainsi que Quentin Ndjantou est entré en jeu contre l'AJ Auxerre samedi soir (2-0). Une entrée en jeu remarquée pour celui qui s'était déjà distingué en inscrivant un triplé contre l'Atalanta en Youth League.
Quentin Ndjantou, fan d'Edinson Cavani
Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, Quentin Ndjantou s'est donc fait un nom auprès des supporters du PSG qui pourraient le revoir contre le FC Barcelone ce mercredi soir. Ce serait un nouveau rêve pour celui qui est présenté par RMC Sport comme un fan du PSG de longue date, mais également d'Edinson Cavani, un attaquant qu'il adore. Reste désormais à savoir si Quentin Ndjantou marche sur les traces du Matador.
Luis Enrique compte sur les Tits
Quoi qu'il en soit, Luis Enrique semble déjà ravi des premiers pas de Quentin Ndjantou mais également de Mathis Jeangeal, lui aussi entré en jeu contre Auxerre. « C'est pour ça que nous avons toujours pensé aux titis. Ils sont là. Je pense que l'identité de ce club, l'ADN de ce club, c'est d'avoir confiance en les jeunes joueurs. Aujourd'hui, ils ont débuté et ils ont fait un très bon match, avec personnalité, avec une identité claire et avec ambition, avec cette énergie. Je suis content pour eux et je dois féliciter les deux joueurs parce qu'ils méritent ces félicitations », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire face à l'AJA (2-0).