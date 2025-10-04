Du jamais vu au PSG, une «victime» est annoncée !

Auteur du but de la victoire sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Gonçalo Ramos a battu un gros record. L’attaquant portugais est ainsi devenu le meilleur buteur en sortie de banc de l’histoire du PSG. Pour le journaliste Dominique Sévérac, le numéro 9 parisien est néanmoins victime de son profil dans le système de Luis Enrique. Explications.
Le sauveur est venu du banc. Mercredi soir, le PSG a obtenu un succès remarquable en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Dominateurs en seconde période, les hommes de Luis Enrique ont connu la délivrance grâce à un but de Gonçalo Ramos, parfaitement servi par Achraf Hakimi.
Un record impressionnant pour Gonçalo Ramos
Depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos a inscrit 17 buts en rentrant en cours de jeu. L’avant-centre portugais a ainsi battu le record de Kylian Mbappé, et est donc devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en sortie de banc. Nul doute que le numéro 9 est plus décisif lorsqu’il entre en jeu, ce qui remet encore en cause son statut. A ce sujet, le journaliste Dominique Sévérac estime que Gonçalo Ramos est quelque peu victime de son manque de polyvalence.
« Il est victime de son profil : il est le seul joueur de l'effectif à ne pouvoir évoluer qu'à un seul poste »
« Le souci, c'est que Gonçalo a eu sa chance cette saison et qu'il ne l'a pas saisi selon moi. Et qu'en plus, il est devenu le meilleur buteur du PSG en sortant du banc, ce qui prouve un état d'esprit remarquable. Il est « victime » de son profil : il est le seul joueur de l'effectif à ne pouvoir évoluer qu'à un seul poste, là ou Neves peut en avoir au moins 4, Lucas Hernandez 2, Pacho 2, Lee 3 ou 4, Mayulu 4, Doué 5… », confie Sévérac au cours d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien.