Du jamais vu au PSG, une «victime» est annoncée !

Auteur du but de la victoire sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Gonçalo Ramos a battu un gros record. L’attaquant portugais est ainsi devenu le meilleur buteur en sortie de banc de l’histoire du PSG. Pour le journaliste Dominique Sévérac, le numéro 9 parisien est néanmoins victime de son profil dans le système de Luis Enrique. Explications.

Le sauveur est venu du banc. Mercredi soir, le PSG a obtenu un succès remarquable en Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Dominateurs en seconde période, les hommes de Luis Enrique ont connu la délivrance grâce à un but de Gonçalo Ramos, parfaitement servi par Achraf Hakimi.

Un record impressionnant pour Gonçalo Ramos Depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos a inscrit 17 buts en rentrant en cours de jeu. L’avant-centre portugais a ainsi battu le record de Kylian Mbappé, et est donc devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en sortie de banc. Nul doute que le numéro 9 est plus décisif lorsqu’il entre en jeu, ce qui remet encore en cause son statut. A ce sujet, le journaliste Dominique Sévérac estime que Gonçalo Ramos est quelque peu victime de son manque de polyvalence.