Du jamais vu au PSG : Luis Enrique annonce un coup historique !

Ce mercredi soir, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, l'occasion pour les Parisiens d'entrer encore un peu plus dans l'histoire. Et pour cause, aucun club français n'a remporté ce trophée. Pour Luis Enrique, l'occasion est donc trop belle d'écrire l'histoire.

Auteur d'une saison fabuleuse, le PSG peut boucler son année en entrant encore un peu plus dans l'histoire en devenant le premier club française à remporter la Coupe Intercontinentale. Les Parisiens disputent la finale ce mercredi contre Flamengo et Luis Enrique a bien l'intention d'écrire l'histoire.

Le PSG dans l'histoire avec la Coupe Intercontinentale ? « Je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière. Et continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de cette saison. Chaque finale est différent. Ce sont des matchs particuliers parce qu'il faut être prêt et attentif pendant tout le match », lance-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.