Du jamais vu au PSG ? La punchline en direct !

La saison dernière, le PSG a impressionné les observateurs. La formation de Luis Enrique est entrée dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions avec la manière. Cependant, Bertrand Latour estime de son côté que cette équipe parisienne manque encore de certains éléments avant d’être mis au rang de légendaire.

Le PSG a vaincu ses vieux démons. Depuis le 31 mai dernier, le club de la capitale n’a plus le même poids sur la scène européenne. La formation de Luis Enrique est désormais crainte par tous, les Parisiens ayant remporté la Ligue des Champions avec brio, écartant plusieurs cadors européens sur son passage.

« Je pense que ce Paris Saint-Germain là n'est pas encore légendaire » Avec un style de jeu affirmé, des individualités alléchantes, mais surtout un collectif impressionnant, le PSG a marqué les esprits. Cependant, Bertrand Latour lui, estime que le club parisien a encore un gros parcours devant lui. « Ce PSG 2025 aussi bon que le Barça de Guardiola ? Je pense que ce Paris Saint-Germain là n'est pas encore légendaire parce qu'il leur manque encore une régularité », a confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche.