Doué – PSG : Le tacle sorti de nulle part !

Amadou Diawara

Transféré au PSG lors de l'été 2024, Désiré Doué est monté en puissance au fil des mois depuis sa signature. A tel point qu'il a tapé dans l'œil de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Alors que Désiré Doué comptabilise quatre sélections en Bleu, Daniel Riolo a lâché une punchline.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du prodige de 20 ans lors de l'été 2024.

PSG : Riolo s'en prend à Doué Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a déjà utilisé le numéro 14 de Luis Enrique à quatre reprises. Malgré tout, Daniel Riolo estime que Désiré Doué n'est « personne » chez les Bleus.