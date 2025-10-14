Doué – PSG : Le tacle sorti de nulle part !

Transféré au PSG lors de l'été 2024, Désiré Doué est monté en puissance au fil des mois depuis sa signature. A tel point qu'il a tapé dans l'œil de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Alors que Désiré Doué comptabilise quatre sélections en Bleu, Daniel Riolo a lâché une punchline.
Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais, Désiré Doué a alarmé la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 50M€ pour s'attacher les services du prodige de 20 ans lors de l'été 2024.
PSG : Riolo s'en prend à Doué
Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué gravit les échelons à une vitesse fulgurante. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a déjà utilisé le numéro 14 de Luis Enrique à quatre reprises. Malgré tout, Daniel Riolo estime que Désiré Doué n'est « personne » chez les Bleus.
«En équipe de France, c'est personne»
« Désiré Doué ? En équipe de France, c'est personne », a balancé Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot de RMC Sport ce lundi soir. Pour rappel, l'attaquant du PSG n'a pas participé au dernier rassemblement des Bleus de Didier Deschamps à cause d'une blessure.