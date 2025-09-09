Donnarumma : Gros scandale après le PSG ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie cet été, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Et le gardien de but fait beaucoup parler de lui en ce moment, mais pas vraiment pour ses prestations sur le terrain.

Ce n’est pas vraiment la meilleure période de la carrière de Gianluigi Donnarumma. Après un printemps incroyable, où il a réalisé des prestations plus qu’abouties sous le maillot du PSG, l’Italien a connu un été très agité. Et ce n’est pas terminé, puisqu’il fait également beaucoup parler de lui en cette trêve internationale, puisque les choses ne vont pas au mieux pour sa sélection.

Donnarumma au cœur de la polémique ? Après la large victoire contre l’Estonie (5-0), la Squadra Azzurra a connu une soirée compliquée contre Israël, avec un succès laborieux (4-5). Les critiques contre les hommes de Gennaro Gattuso sont nombreuses et c’est notamment le cas pour Donnarumma, qui n’a pas montré son meilleur visage. Cela semble d’ailleurs déjà inquiéter les médias britanniques, qui se demandent quel est le réel niveau de la recrue star de Manchester City.