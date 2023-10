Deschamps reçoit une requête spéciale pour un joueur du PSG !

Thomas Bourseau

De par ses performances, Warren Zaïre-Emery (17 ans) pourrait être la surprise de la prochaine liste de joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour l’équipe de France A en ce mois de novembre. Pour Laure Boulleau, il faudrait que le capitaine des Espoirs continue de pouvoir progresser avec Thierry Henry chez les Bleuets.

Warren Zaïre-Emery a été décisif lors des quatre dernières sorties du PSG. En effet, que ce soit face à Newcastle, Rennes ou le Milan AC, le titi parisien a délivré des passes décisives à ses coéquipiers. Et lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Brest dimanche, le capitaine de l’équipe de France Espoirs a inscrit son premier but de la saison.

Zaïre-Emery en équipe de France ? Boulleau dit oui, à une condition

Aurélien Tchouaméni s’est blessé au pied ce week-end et devrait être éloigné des terrains pendant deux mois. L’occasion pour Didier Deschamps de convoquer Warren Zaïre-Emery dès la trêve internationale de ce mois de novembre ? Le sélectionneur pourrait bien se laisser tenter par une telle éventualité selon le journaliste Fabrizio Romano. Néanmoins, Laure Boulleau a communiqué une requête spéciale sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir.

«J’aimerais bien le voir avec Henry quand même parce que je trouve que c’est dans la continuité»