Deschamps envoie un message fort à Mbappé, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été très mouvementé, Kylian Mbappé traverse une période creuse avec le PSG comme en témoigne sa disette inhabituelle de quatre matches consécutifs. Néanmoins, Didier Deschamps n’est absolument pas inquiet et prévoit même de relancer son attaquant durant cette trêve internationale. Peut-être une bonne nouvelle pour les Parisiens.

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est loin de son meilleur niveau. Sa prestation conte Newcastle témoigne de ses difficultés actuelles. D’ailleurs. L’attaquant du PSG est resté muet lors de ses quatre dernières apparitions. Une disette inhabituelle pour l’ancien Monégasque dont le rendement est beaucoup plus important en général. Néanmoins, alors qu’il a rejoint le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a reçu un message fort de Didier Deschamps.

Équipe de France : Un crack interpelle déjà Deschamps pour son avenir https://t.co/4a1OKSCoU9 pic.twitter.com/veJudSlhTL — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Deschamps monte au créneau pour Mbappé

« Il n’est pas dans une période d’efficacité comme il l'a été très souvent. Forcément, pour un joueur comme lui, ça se voit encore un peu plus. Après, très maladroit... Sur l’occasion qu’il a hier, il le sait… Mais sur le match d'hier et particulièrement en deuxième période, il était beaucoup plus disponible, mobile, avec de la répétition dans les efforts », assure le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Ce serait très bien qu’il retrouve son efficacité avec nous»