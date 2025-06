Des «légendes» sont annoncées au PSG ?

Si le PSG domine autant ses adversaires, c’est en grande partie grâce à son milieu de terrain. Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz mettent tout le monde d’accord, au point d’être comparés à certains des meilleurs trios de l’histoire. Ils pourraient se hisser jusqu’à ce statut s’ils continuent de performer autant sous les couleurs des Rouge-et-Bleu.

Un trio légendaire au PSG ?

En effet, Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves étouffent totalement leurs adversaires. Le trio du PSG est très probablement ce qui se fait de mieux au monde à l’heure actuelle. Il est d’ailleurs comparé à certains des meilleurs de l’histoire, comme celui composé de Sergio Busquets, Xavi et Iniesta ou Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Julien Escudé estime que les trois joueurs du PSG pourraient, comme eux, devenir des légendes s’ils poursuivent sur leur lancée.