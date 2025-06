Départ du Qatar : L’annonce cash sur le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est sur le toit de l’Europe après avoir remporté la Ligue des champions la semaine dernière. S’en est suivie une fête totale avec les supporters tant sur les Champs-Elysées qu’au Parc des princes. Et maintenant ? Un départ des propriétaires qataris ? Pas au programme d’après Pierre Ménès.

Le 31 mai 2011, l’annonce du rachat du PSG était effectuée et l’ère Qatar Sports Investments débutait. Les propriétaires qataris ont énormément investis en plus d’une décennie dans l’équipe première afin d’élever le club au rang de champion d’Europe. Chose faite depuis le 31 mai dernier et le sacre en Ligue des champions face à l’Inter (5-0).

Le PSG sur le toit de l’Europe, et maintenant ? Entre le rachat et la victoire finale en C1 se sont écoulées 14 années au cours desquelles des rénovations au Parc des princes ont été effectuées. Les infrastructures du Camp des Loges avaient été revisitées au début du projet QSI avant que le Campus PSG, centre d’entraînement à 350M€, voit le jour en juillet 2023. Des investissements plus que conséquents qui confirment l’implication des dirigeants qataris au PSG selon un porte-parole de QSI qui s’était confié ces derniers mois à L’Équipe au moment des rumeurs de vente du club.