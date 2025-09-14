Départ du PSG : L’annonce hallucinante d’un gros joueur français !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat, Layvin Kurzawa avait ensuite rebondi du côté de Boavista pour se relancer. Et le latéral gauche français a fait une révélation pour le moins hallucinante sur le salaire qu'il percevait la saison passée au Portugal.

Révélé à l'AS Monaco et passé ensuite par le PSG pendant neuf saisons (2015-2024), Layvin Kurzawa (33 ans) a longtemps été un joueur confirmé du championnat de France. Le latéral gauche avait finalement quitté le PSG libre au terme de son contrat la saison dernière pour aller se relancer du côté de Boavista, mais il était payé une misère par rapport à ce qu'il percevait comme salaire à Paris.

Kurzawa a pris... 10 000€ par mois Interrogé dernièrement par Média Carré, Layvin Kurzawa a révélé son salaire : « Même les clubs pensent que je reveux un gros contrat… mais je ne suis pas parti à Boavista pour le contrat. Je suis parti pour jouer au foot. Combien je gagne ? Moins de 10 000€ », confie l'ancien latéral gauche du PSG.