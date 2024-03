Départ de Mbappé : L’OM pousse un coup de gueule contre le PSG

Alexis Brunet

A l'issue de la saison, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG. Le Français a annoncé son départ à son président et à ses coéquipiers. Cela sera un vrai coup dur pour la Ligue 1, qui va laisser partir une de ses stars, seulement un an après avoir déjà perdu Lionel Messi et Neymar. Le départ du Français est aussi une mauvaise nouvelle pour la négociation des droits télé. Mais selon Pablo Longoria, il faut arrêter de voir cela à travers le prisme de Mbappé, et du PSG.

Une ère va bientôt s’achever du côté du PSG. Après sept ans à Paris, Kylian Mbappé devrait vraisemblablement quitter le club de la capitale, et rejoindre le Real Madrid. Un vrai coup dur pour le club de la capitale, qui va perdre son leader d’attaque, et son meilleur buteur historique. Une mauvaise nouvelle pour la future négociation des droits télé.

Longoria défend la Ligue 1, malgré le départ de Mbappé

Interrogé par AS au sujet des droits télé et d'une possible baisse de ces derniers, à cause du départ de Kylian Mbappé, Pablo Longoria a tenu à défendre la Ligue 1. Le président de l'OM ne se montre pas fataliste, loin de là. « Ce que je ne comprends pas, c'est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et la perte des droits TV et la phrase populaire « heureusement que le PSG est venu sauver les droits TV du football français ». Prenez l’année 2008 par exemple. Le volume des droits télévisuels est similaire à celui que nous connaissons actuellement. Qu'est-ce que cela signifie ? Les droits sont déterminés par la compétition elle-même et par l'histoire que vous racontez autour de votre propre compétition. C'est le spectacle qui détermine les droits de télévision, pas un joueur ou des stars. »

«La Liga a continué à se développer sans Neymar, Messi, Cristiano»