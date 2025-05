Départ de Mbappé : L’agression du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s’en aller l’été dernier. Le Français a réalisé son rêve en s’engageant au Real Madrid et on s’inquiétait alors pour le niveau du club de la capitale cette saison. Il n’y avait pas de quoi tant l’équipe de Luis Enrique a impressionné tout au long de l’exercice. Antoine Kombouaré a pu voir ça de près avec le FC Nantes et il s’est exprimé sur ce visage effrayant du PSG sans Mbappé.

Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France et en finale de la Ligue des Champions, le PSG a été effrayant tout au long de la saison. Pourtant, au début de celle-ci, on s’inquiétait pour le club de la capitale suite au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Luis Enrique a finalement réussi à trouver la recette parfaite pour faire de son PSG l’un des meilleurs en Europe. Antoine Kombouaré en a fait l’amère expérience avec le FC Nantes.

« C’est dans ce sens que je parle d’agression » Pour Le Figaro, Antoine Kombouaré s’est confié sur cette version du PSG sans Kylian Mbappé. Parlant d’une agression constante du club de la capitale, celui qui a été remercié par le FC Nantes a expliqué : « Ce qui est très dur c’est que cette équipe du PSG vous asphyxie. De la première minute à la dernière, vous savez qu’ils vont vous rentrer dedans, c’est-à-dire qu’ils vont vous faire courir, ils vont attaquer de partout. C’est dans ce sens que je parle d’agression. Avec Kylian, on savait que c’était lui le principal danger. Là, le danger vient de partout. Ça attaque dans tous les sens ».