Départ de Luis Enrique : Un entraîneur de légende dit oui au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que son mandat à la tête de l'équipe de France touche à sa fin, Didier Deschamps ne ferme pas la porte à l'idée de reprendre en main un club, qui pourrait bien être le PSG. En effet, le contrat de Luis Enrique prend fin en 2027 et la perspective de remplacer l'Espagnol intéresserait fortement le sélectionneur tricolore selon Eric Di Méco.

Pour Didier Deschamps, son parcours avec l’équipe de France touche à sa fin puisqu’il laissera sa place après le Mondial 2026. Mais sa carrière d’entraîneur est encore loin d’être terminée. Dans un entretien accordé au Parisien, le technicien, seul Français a avoir remporté une Coupe du monde en tant qu’entraîneur et une autre en tant que joueur, pourrait bien reprendre un club européen après son mandat. Cela pourrait être le PSG puisqu’il est prévu, pour l’instant, que Luis Enrique quitte ses fonctions en 2027.

Deschamps ouvre la porte au PSG

« Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup » a indiqué Deschamps.

« Il y va en courant »

Et selon Eric Di Méco, l’ancien coach de l’OM n’hésiterait pas une seule seconde en cas de proposition du PSG. « Le jour où il va arrêter l’équipe de France, tous les grands clubs européens vont se tourner vers lui. Il n’y aura pas que le PSG. Paris sera en concurrence avec des gros clubs, en Espagne, en Italie etc. Je n’ai aucun doute sur sa fraîcheur car en équipe de France, on lui casse les pieds une fois par mois. L’équipe de France ne l’a pas fatigué mentalement, beaucoup moins que s’il était à la tête d’un club. Je vais aller plus loin, il a même rajeuni. Donc il va être frais pour un nouveau challenge. Si le PSG vient, il dira oui, il y va en courant » a-t-il lâché sur RMC.