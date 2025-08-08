Dembélé - Yamal : Le verdict tombe pour le Ballon d’Or !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 22 septembre prochain se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or à Paris. Favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle. Face au numéro 10 du PSG se dresse le phénomène Lamine Yamal, déjà considéré comme le pilier du FC Barcelone. Alain Giresse lui, a rendu son verdict.

Vers un huitième Ballon d’Or pour la France ? Trois ans après le dernier sacre français avec Karim Benzema, Ousmane Dembélé pourrait remporter le titre de meilleur joueur du monde le 22 septembre prochain. Élu meilleur joueur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions qu’il a remporté avec le PSG, Dembélé part grand favori de cette édition, même si Lamine Yamal est également beaucoup évoqué.

« Pour moi, il lui manque encore des supports de performance au haut niveau » Le phénomène du Barça a impressionné tout le monde cette saison. A seulement 18 ans, l’Espagnol est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Pour Alain Giresse, le choix final se joue à peu de choses. « Bien sûr parce qu’il y a le cas Yamal qui dégage des qualités techniques exceptionnelles. Mais pour moi, il lui manque encore des supports de performance au haut niveau. Dembélé a surtout été un joueur qui s’est engagé pour le club, qui en finale a donné de ses qualités en créant cet incroyable pressing », a confié l’ancienne gloire des Girondins de Bordeaux au Parisien ce vendredi.