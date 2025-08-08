Dembélé - Yamal : Le verdict tombe pour le Ballon d’Or !

Le 22 septembre prochain se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or à Paris. Favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle. Face au numéro 10 du PSG se dresse le phénomène Lamine Yamal, déjà considéré comme le pilier du FC Barcelone. Alain Giresse lui, a rendu son verdict.
Vers un huitième Ballon d’Or pour la France ? Trois ans après le dernier sacre français avec Karim Benzema, Ousmane Dembélé pourrait remporter le titre de meilleur joueur du monde le 22 septembre prochain. Élu meilleur joueur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions qu’il a remporté avec le PSG, Dembélé part grand favori de cette édition, même si Lamine Yamal est également beaucoup évoqué.
« Pour moi, il lui manque encore des supports de performance au haut niveau »
Le phénomène du Barça a impressionné tout le monde cette saison. A seulement 18 ans, l’Espagnol est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Pour Alain Giresse, le choix final se joue à peu de choses. « Bien sûr parce qu’il y a le cas Yamal qui dégage des qualités techniques exceptionnelles. Mais pour moi, il lui manque encore des supports de performance au haut niveau. Dembélé a surtout été un joueur qui s’est engagé pour le club, qui en finale a donné de ses qualités en créant cet incroyable pressing », a confié l’ancienne gloire des Girondins de Bordeaux au Parisien ce vendredi.
« Dembélé a le titre qui valide sa saison »
« C’est un facteur important mais aux yeux du grand public cela n’a pas le même effet qu’un geste technique spectaculaire. Sur le terrain ça a pourtant la même valeur. Selon moi, Dembélé a le titre qui valide sa saison, un titre que Yamal, lui, n’a pas. On ne fait pas ce que Paris a fait, avec la manière dont il l’a fait sans une performance de très haut niveau de ses joueurs cadres », conclut Alain Giresse, qui part donc sur Ousmane Dembélé.