Dembélé : Une «crise» annoncée au PSG !

Avant le premier duel de la saison entre le PSG et Arsenal, Ousmane Dembélé et Luis Enrique sont allés au clash. A tel point que le coach parisien a mis son numéro 10 à l'écart pour le déplacement à l'Emirates Stadium le 1er octobre. D'après Daniel Riolo, il y a eu une véritable crise entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé.

